Formula 1 Hamilton prima vittoria sulla Rossa

La1 è sbarcata in Cina e nel regno del Dragonevince la suagara in Ferrari.1, la Sprint Race in Cina va aNon è ancora un GP, ma a meno di una settimana dal flop al debutto stagionale in Australia. il Cavallino rinasce sulle spalle del sette volte iridato andando a vincere la Sprint del weekend in Cina a Shanghai. Il britannico l’ha chiusa dominando con quasi sette secondi di distacco su Piastri secondo. Solo quinto Charles Leclerc, che in avvio ha tentato l’attacco di Piastri salvo poi vedersi sorpreso alle sue spalle da Russell che è salito al quarto posto. All’ultimo giro il monegasco ha provato a superarlo di nuovo, senza riuscirci. Lewispartiva in pole position e non avere aria sporca davanti a deteriorare le gomme è stato decisivo per poter gestire.