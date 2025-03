Ilpiacenza.it - Forlì non lascia scampo all'Assigeco

Leggi su Ilpiacenza.it

Dopo la sosta per via della Coppa Italia di lega, ritorna il campionato per l', che per la trentatreesima giornata affronta. Piacenza che comunque è stata impegnata nel recupero vittorioso della scorsa settimana contro Orzinuovi. Nonostante i proclami alla vigilia sulla massima.