Fiumicino restyling del Lungomare della Salute | c’è la delibera di Giunta

, 22 marzo 2025 – Una nuova vita per il: un intervento ambizioso che punta a migliorare e valorizzare uno dei tratti più caratteristici del litorale laziale, con l’obiettivo di creare un asse di ricucitura del tessuto urbano e di potenziamento delle aree prospicienti la costa. La recentezioneComunale di, approvata all’unanimità il 17 marzo 2025, ha infatti ufficialmente inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 il progetto “PORTUSL’opera, dal valore complessivo di 752.342,88 euro, prevede un cofinanziamento comunale di 82.757,72 euro e si inserisce all’interno di un più ampio programma di interventi legati allo sviluppo economico del litorale laziale, previsto dalla L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007. LaComunale hato anche l’inserimento dell’intervento nel bilancio di previsione per l’annualità 2025, al fine di iscrivere le relative entrate derivanti dai contributi degli enti e per lo stanziamento delle risorse comunali.