Fiuggi Beauty il futuro brand ispirato all’acqua termale

L’acquaè da sempre fonte di ispirazione per i prodotti: le sue proprietà lenitive e curative hanno fatto dell’acquauno degli ingredienti più richiesti, poiché accessibile e utilizzabile praticamente da tutti. E ora, uno storico marchio leader nel settore delle acque si prepara al lancio di, undedicato appunto alla lineadelle acque termali più famose del Lazio.Arriva, la linea dedicataIl progetto, già in cantiere da qualche tempo, ha ufficialmente preso il via dopo la nomina Leonardo Maria Del Vecchio a presidente della nuova società dell’Acqua. L’iniziativa è invece di Luigi Mascellaro, amministratore delegato di Acqua e Terme di(Atf) Spa. Si tratta di un’azienda la cui maggioranza è andata a LMDV Capital di Del Vecchio proprio nei mesi scorsi.