Calciomercato.it - Fissati gli esami di Lautaro: Inzaghi e l’Inter incrociano le dita

Leggi su Calciomercato.it

Terapie ad Appiano per il capitano nerazzurro e Denzel Dumfries. Gli accertamenti di entrambi si svolgeranno nello stesso giornodeve pazientare ancora un po’ per conoscere la reale entità dell’infortunio accusato dadurante Atalanta-Inter. L’argentino è stato rispedito a casa da Scaloni, il Ct dell’Argentina, una volta appurato che il capitano nerazzurro non avrebbe potuto disputare nemmeno il big match contro il Brasile. Nella sua nota ufficiale, la Federcalcio ha parlato di problema muscolare al bicipite sinistro.glidile(LaPresse) – Calciomercato.itNella sua nota ufficiale dell’altro giorno, la Federcalcio ha parlato di problema muscolare al bicipite sinistro. L’infortunio sarebbe di lieve entità, ma in casa Inter c’è un po’ di apprensione.