Fioretto Gran Prix Lima | qualificazioni terminate 23 gli azzurri in main draw tra uomini e donne

L’Italia delquasi fa en plein a(Perù), dove si sono concluse ledeldi specialità. Al femminile tutte le 12 azzurre convocate dal CT Simone Vanni saranno presenti domenica nel tabellone principale. Erano già qualificate per diritto di ranking Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Elena Tangherlini e Anna Cristino. Una fase a gironi impeccabile ha permesso di accedere alanche a Francesca Palumbo, Auroradis, Irene Bertini ed Erica Cipressa. Una sconfitta a testa nella fase a gironi per Giulia Amore e Martina Sinigalia, ma entrambe le azzurre l’hanno spuntata al tabellone preliminare battendo rispettivamente Darde (Fra) e Cantucci (Svk).Quasi en plein perché anche glivanno a un passo dalla giornata perfetta, con il solo Giuseppe Franzoni che non è riuscito a centrare l’acceesso al