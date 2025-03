Ilrestodelcarlino.it - Finestrini spaccati e furti sulle auto a Reggio: raid su 10 vetture. Chi è il responsabile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emilia, 22 marzo 2025 – Non si placa la strage dicon conseguentiin sosta. Stanotte, una decina disono state danneggiate in viale dei Mille. La maggior parte presentano il lunotto posteriore infranto, mentre in altre ilaterali. Solo da un veicolo però è risultato essere stato compiuto un furto: portati via un paio di occhiali e alcuni accessori per smartphone. Sul posto sono stati allertati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia didopo aver ricevuto la segnalazione dei legittimi proprietari. Ora stanno indagando per identificare i responsabili: si procede per danneggiamento aggravato continuato e furto a carico per ora di ignoti. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.