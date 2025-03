Movieplayer.it - Final Destination: 25 anni di quel cult che doveva essere solo una puntata di X-Files

Leggi su Movieplayer.it

Nel marzo del 2000 arrivava nelle sale americane il primo storico capitolo. Concepito inizialmente come spec script per X-, ha poi dato inizio a un'amatissima saga horror.è arrivato al quarto di Secolo e, grazie delle innumerevoli e barocche morti mostrate nei cinque film uscito finora, la saga è più viva che mai. Già perché a metà maggio, arriverà nelle sale dello stivaleBloodlines, sesta iterazione del franchise. Nulla di cui stupirsi. Se siete stati adolescenti, o tardo-adolescenti, a cavallo fra glinovanta e i primidel duemila, avrete sicuramente vissutole serate fra amici in cui si recuperava a noleggio la VHS o il DVD di un film da vedere in gruppo e chi aveva ricevuto l'incarico di recuperarlo in .