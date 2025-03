Oasport.it - Filippo Ganna: “Ho dato tutto, ma ho un rimpianto. Mi hanno fatto perdere anni di vita…”

Leggi su Oasport.it

ha regalato grandissime emozioni alla Milano-Sanremo 2025, facendo sognare gli appassionati italiani e accarezzando la grande impresa nella Classicissima di Primavera. Il piemontese è stato encomiabile quando ha stretto i denti in occasione degli attacchi di Tadej Pogacar sulla Cipressa ed è rientrato in un paio di occasioni, scollinando insieme al fuoriclasse sloveno e a Mathieu van der Poel.Il nostro portacolori si è staccato sul Poggio in occasione della prima accelerazione operata dal grande favorito della vigilia, ma con il suo rapporto non è analla deriva e ha tenuto nel mirino i due grandi avversari. L’alfiere della INEOS Grenadiers si è poi prodigato in una spettacolare discesa e, sfruttando le sue proverbiali doti da cronoman, è riuscito a rientrare sulla coppia al comando dentro l’ultimo chilometro per poi giocarsi la vittoria.