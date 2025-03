Lettera43.it - Fermiamoci un attimo: parlare di guerra e riarmo è davvero normale?

«Un giorno anche las’inchinerà al suono di una chitarra», scriveva Jim Morrison. Citazione surrealista. Giusto per esorcizzare il discorso dai toni”armiamoci e partite“, pronunciato martedì da Ursula von der Leyen all’Accademia militare danese. Da segnalare anche un reel sui social di Marco Rizzo che si rivolge agli italiani dicendo che «a noi queste sono le bombe che ci piacciano», indicando il seno esplosivo della donna che gli sta accanto.La trappola della retorica C’è da ridere e da piangere. Ma in realtà la domanda da porci, seriamente, è come siamo siamo giunti a questo punto. Adicome cosa nell’ordine del possibile e con toni che, a dispetto dell’inumanità del tema, si segnalano per la solennità delle citazioni. Budda, il Papa, De Gasperi, Von Clausewitz, Churchill e Machiavelli: non manca quasi nessuno.