Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti, Too Faced è tornato con un nuovo mascara (e potrebbe essere meglio del Better Than Sex)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tooè pronta a stupirci ancora (soprattutto per quanto riguarda i). Ebbene sì, è tornata con il lancio di unche promette di rivoluzionare il concetto di lunghezza delle ciglia. A partire dal ieri, 21 marzo, il brand ha presentato il Ribbon Wrapped Lash Extreme Length Tubing, una formula innovativa che si aggiunge alla celebre famiglia diToo(sappiamo benissimo quanto amiamo ilSex).Toolancia un: arriva Ribbon Wrapped Lash per ciglia ultra allungateChi conosce Toosa bene che il suoSex è uno deipiù venduti negli Stati Uniti, (ma anche qui in Europa), un vero e proprio must-have per chi cerca volume e intensità. Ma ora il brand ha deciso di esplorare un altro territorio, puntando tutto sulla lunghezza estrema e sulla definizione.