Lettera43.it - Fentanyl e criptovalute, la rete finanziaria digitale che alimenta il narcotraffico

Leggi su Lettera43.it

Un clic e si compra la morte. Ci aveva messo in guardia il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, quando in una delle sue interviste disse che «ci sono mafie che riescono a sommergersi, a non farsi vedere, quelle che invece fanno della visibilità la loro forza e quelle che oggi riescono ad acquistare cocaina attraverso computer pagando in». E non solo cocaina. Stando all’ultimo rapporto di Chainalysis, una società che analizza i flussi di, emerge infatti uno spaccato che inquieta: i cartelli messicani della droga, come il cartello di Sinaloa e quello di Jalisco Nueva Generación, fanno affari con i produttori cinesi diusando le monete digitali, come il Bitcoin.I Bitcoin vengono usati per pagare ai produttori cinesi gli ingredienti del(foto Getty).