Federico Chiesa torna in Serie A | l’allenatore ha scelto lui stavolta si chiude

lascia il Liverpool einA: l’esterno ha deciso, il tecnico lo riporta nel nostro campionatoinA:halui,siAnewsUna stagione che più tormentata proprio non si può.al Liverpool ha fin qui incontrato molte difficoltà, forse troppe come nemmeno lui poteva immaginarsi. L’ambientamento in un altro campionato, la Premier League dei top player e di un calcio dove l’intensità è decisamente maggiore rispetto allaA, è stato problematico.Ci si è messa anche la sfortuna, è bene ricordarlo. Unadi problemi fisici che l’hanno frenato a più riprese, tanto che pure uno sconsolato Slot lo scorso autunno non riuscì ad indicare una data certa per il ritorno in campo. Una condizione fisica approssimativa l’ha accompagnato per diversi mesi e per aiutare il calciatore il club decise anche di spedirlo nella squadra Under 23.