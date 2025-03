Thesocialpost.it - Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale di sci

ha conquistato ladeldi sci alpino, grazie alla cancellazione della discesa libera femminile delle finali in programma oggi a Sun Valley, negli Stati Uniti, a causa di un forte vento. La gara, che avrebbe dovuto svolgersi questa sera, non è stata recuperata, conferendo alla 34enne valdostana la vittoria matematica con tre gare d’anticipo.trionfa per la seconda voltaCon questa vittoria,, originaria di La Salle e portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, si è aggiudicata la sua secondadel, dopo quella vinta nel 2020. La cancellazione della discesa libera ha portato anche un altro importante traguardo nella carriera della sciatrice: la vittoria della coppetta di specialità nella discesa libera, un successo che mancava nel suo palmarès.