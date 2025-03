Oasport.it - Federica Brignone sogna il cappotto: la situazione per le Coppe del Mondo di superG e gigante

Leggi su Oasport.it

è nella storia dello sci alpino. Sempre più. La fuoriclasse valdostana, infatti, ha centrato la seconda Sfera di Cristallo della sua carriera. L’ufficialità è arrivata dopo la cancellazione della discesa valevole per le Finali della Coppa del2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti).Per la sciatrice classe 1990 è arrivato il trionfo dopo la Coppa deldel 2020. Per la nostra portacolori si è chiusa una stagione strepitosa, senza mezzi termini, impreziosita da ben 10 successi e una sensazione di dominio come non si vedeva da tempo nel Circo Bianco. Oltre alla Sfera di Cristallo la nostrapuò raggiungere un altro traguardo davvero “pesante”.La vincitrice di 35 gare in Coppa delpotrebbe mettere le mani su altre 2di specialità.