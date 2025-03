Notizieaudaci.it - Federica Brignone, l’ultima spinta dal vento: trionfa in Coppa del Mondo e coppa di discesa

Secondadelper l’atleta di La Salle dopo l’impresa nel 2020da Eolo.ha vinto ladelassoluta per la seconda volta in carriera. In virtù della cancellazione dellamaschile e femminile a Sun Valley per ilforte, tappa conclusiva didel, la 34enne azzurra ha matematicamente conquistato ladi Cristallo dopo quella ottenuta nel 2020 e anche ladidi specialità.Cancellata ladi Sun Valley doppio trionfo perIn classifica generaleguida con 1454 punti, con 382 lunghezze di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda a quota 1072, mentre nella graduatoria di specialità comanda semprecon 384 punti, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, seconda a quota 368, mentre è terza Sofia Goggia con 350.