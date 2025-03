.com - Fabié pubblica “Fottuta nostalgia”: un brano intenso tra malinconia e ricordi

" di Fabié anticipa l'EP "Tabarin", in uscita ad aprile per Indaco Records e Virgin Music Group. La cover di "Fottuta nostalgia" di Fabié (Credits: Fabio Carpentieri). "Fottuta nostalgia": il nuovo singolo di Fabié è un viaggio emotivo tra dolore e memoria. Tra malinconia e un sound intimo, Fabié apre le porte del suo "Tabarin". Uno stile personale tra bedroom pop e indie, con testi che colpiscono al cuore. Venerdì 21 marzo esce "Fottuta nostalgia", il nuovo singolo di Fabié, distribuito da Virgin Music Group e prodotto per Indaco Records. Il brano segna il ritorno dell'artista romano e anticipa l'uscita dell'EP "Tabarin", atteso per aprile.