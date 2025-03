Ilmessaggero.it - F47, Trump presenta il super-caccia Usa «virtualmente invisibile»: il significato del numero nella sigla

Leggi su Ilmessaggero.it

NEW YORK «La Nato è forte e solida, ma i partner ci devono trattare in modo equo, perché senza di noi non sarebbe la stessa». Così ha dichiarato ieri Donald.