F1 Piastri conquista la sua prima pole position a Shanghai Ferrari in terza fila 8 Antonelli

Oscarsfrutta l’enorme potenziale della McLaren e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina 2025, secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.della carriera per il 23enne nativo di Melbourne, che ha realizzato il nuovo record della pista aprecedendo la Mercedes di un brillante George Russell.piazza per l’altra MCL39 di Lando Norris, ancora imperfetto ma comunque davanti alla Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen. Delusione in casa, che si deve accontentare dellain griglia con Lewis Hamilton (reduce dalla vittoria nella Sprint) quinto e Charles Leclerc sesto, mentre il rookie bolognese Kimiè ottavo con la Mercedes in mezzo alle sorprendenti Racing Bulls di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda.In Q1 Norris e Leclerc faticano a completare un giro pulito, quindi sono costretti a montare un secondo set di gomme soft nuove per superare il taglio in scioltezza.