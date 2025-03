Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Che pole! La macchina ha preso vita nel Q3. Domani fondamentale la partenza”

festeggia, e ne ha ben donde, dopo aver conquistato laposition del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai abbiamo assistito a qualifiche intense e vibranti fino alla bandiera a scacchi con l’australiano che, in un colpo solo, ha piazzato il nuovo record della pista e la primaal palo della sua carriera.Laposition, come detto, porta la firma diin 1:30.641 con appena 82 millesimi su George Russell e 152 su Lando Norris. Quarta posizione per Max Verstappen a 176 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 286 millesimi, sesta per Charles Leclerc a 380, quindi settimo Isack Hadjar a 438 davanti ad Andrea Kimi Antonelli a 462, quindi nono Yuki Tsunoda a 997 con Alexander Albon che completa la top10 a 1.