F1 oggi in tv GP Cina 2025 | orari Sprint e qualifiche streaming programma Sky e TV8

, sabato 22 marzo, seconda giornata del fine-settimana del GP della, seconda tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno essere pronti a ogni eventualità. Uno schedule che prevede laRace e a seguire le.Un format particolare in cui ieri sono andate in scena leQualifying. A sorpresa, Lewis Hamilton ha ottenuto la pole-position in questo particolare time-attack. Il pilota della Ferrari ha trovato la quadra, andando a realizzare il miglior tempo davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Quarto Charles Leclerc con l’altra Rossa.La Rossa si augura di replicare quest’, ovviamente, tenuto conto del feeling messo in mostra da Lewis.