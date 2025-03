Oasport.it - F1, McLaren favorita alla vigilia del GP di Cina. Missione rimonta per la Ferrari: obiettivo podio

Archiviato un sabato ricco di emozioni, c’è tanta attesa verso il Gran Premio di2025 in programma domani (ore 8.00 italiane) sulla pista di Shanghai. Per quanto visto in questo avvio di stagioneha a disposizione la macchina mediamente più competitiva ed è quindiper una possibile doppietta nella gara lunga, potendo contare su Oscar Piastri in pole position e su Lando Norris in terza posizione.Partendo da questo presupposto, la Sprint ha evidenziato un quadro abbastanza equilibrato a livello di passo e gestione delle gomme soprattutto nel confronto diretto tra il team di Woking e la. Il problema, per gli uomini in rosso, è rappresentato però dall’esito delle qualifiche odierne con Lewis Hamilton (primo nella Sprint Qualifying e dominatore della Sprint Race) e Charles Leclerc che saranno costretti a risalire dterza fila in griglia.