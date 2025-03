Oasport.it - F1, Liam Lawson: “Le mie qualifiche? Un disastro. Non riesco ad andare oltre i limiti della vettura”

Leggi su Oasport.it

Ha poco di che sorridereal termine delledel Gran PremioCina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Shanghai il portacolori del team Red Bull ha inanellato un’altra pessima prestazione in questo suo inizio di campionato davvero da incubo. Dopo una Sprint Race complicata, il neozelandese ha proseguito nelle sue difficoltà anche in qualifica. Una qualifica conclusa già nella Q1 con il peggior tempo in assoluto.La pole position del GP di Cina è andata a Oscar Piastri con il tempo di 1:30.641 e 82 millesimi di margine su George Russell mentre in terza posizione a 152 troviamo Lando Norris. Quarta posizione per Max Verstappen a 176, quinta per Lewis Hamilton a 286, sesta per Charles Leclerc a 380, mentre è settimo Isack Hadjar a 438 davanti ad Andrea Kimi Antonelli a 462.