F1 Hamilton vince la gara Sprint di Shanghai

Lewis Hamilton ha vinto la gara Sprint di Shanghai: per il pilota britannico è la prima vittoria con la Ferrari. Secondo Oscar Piastri (McLaren) e terzo Max Verstappen (Red Bull). Quinto Charles Leclerc sull'altra monoposto del Cavallino. Nella successiva sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1, Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto: scatterà dalla terza fila insieme col compagno di scuderia Leclerc, che ha fatto registrare il sesto tempo. Prima pole position della carriera per Piastri con tanto di record della pista di Shanghai. L'australiano ha preceduto di 82 millesimi George Russell (Mercedes). In seconda fila Lando Norris (McLaren) e Verstappen. Lewis Hamilton (Getty Images).