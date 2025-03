Sport.quotidiano.net - F1 GP Cina, i pronostici e le strategie di gara: Ferrari insegue McLaren

Leggi su Sport.quotidiano.net

Shanghai (), 22 marzo 2025 - Il fine settimana del Gran Premio didi Formula 1 è pronto per vivere il suo ultimo atto. Domani mattina, alle ore 8 italiane, andrà in scena la corsa domenicale di un fine settimana dal format della Sprint Race che ha regalato finora un'altalena di tifosi. Ieri Lewis Hamilton ha conquistato la prima pole position, seppur per labreve del sabato, con la; oggi ha fatto il bis concretizzandola in una vittoria, il suo primo successo in rosso. Poche ore dopo, però, la qualifica per il Gran Premio non ha sorriso al Cavallino Rampante, dato il ritorno di fiamma degli avversari. Analizziamo quanto accaduto e quanto potrebbe ancora accadere in questa seconda tappa del mondiale. F1, orari tv e novità. Guida completa al gran premio di Shanghai Le emozioniLa copertina di questo week-end finora è dedicata a Lewis Hamilton.