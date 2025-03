Oasport.it - F1, George Russell: “Quando ho visto il tempo, non potevo crederci. Ho provato un azzardo…”

conferma il suo ottimo stato di forma e porta la sua Mercedes addirittura in prima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Cina, secondo round del Mondiale 2025 di Formula Uno. Il pilota britannico ha chiuso in seconda posizione le qualifiche di Shanghai, a 82 centesimi dalla pole position di Oscar Piastri e davanti all’altra McLaren di Lando Norris.“Sinceramente non credevo di riuscire a ottenere un risultato del genere. È stata una delle qualifiche più dure degli ultimi anni. Ho cercato tante soluzioni diverse nella preparazione delle gomme, ma niente sembrava funzionare davvero“, dichiara a caldo il 27enne nativo di King’s Lynn dopo il Q3.“Nel mio ultimo tentativo ho cambiato totalmente approccio. È stato un azzardo, ma ha funzionato. In curva 1 ho avuto anche un momento rischioso, ma sono riuscito a tenere il controllo e chiudere un giro quasi perfetto.