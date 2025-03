Oasport.it - F1, Ferrari dalle stelle alle stalle anche in Cina: Sprint da leoni e qualifiche da….

st. Come era accaduto in Australia, lasi ripropone per il riconoscimento “Dottor Jekyll-Mr Hyde 2025”. Domani si concluderà il secondo appuntamento del Mondiale di F1 e quel che si può osservare è un andamento particolare: una Rossa convincente per 1/3 del fine-settimana e poi ad arrancare come se ci si trovasse nel “1985 alternativo” di Ritorno al Futuro – Parte II.Come spiegare questo fenomeno? Difficile stabilirlo da fuori perché probabilmente a Maranello neloro sanno il vero motivo. Vero è che a Shanghai, Lewis Hamilton si è “caricato” la squadra finché ha potuto, prendendosi pole-positionRace, ma poilui si è visto costretto a tornare nei ranghi.Condizioni climatiche cambiate e il mutamento delle pressioni delle gomme sembrerebbero proprio aver fatto saltare per aria nuovamente il piano di bilanciamento della vettura.