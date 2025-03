Panorama.it - F-47 Next Generation Air Dominance: Boeing si aggiudica il contratto per il nuovo jet da combattimento USA

Come promesso dal presidente Donald Trump qualche giorno fa, nella giornata di ieri il Pentagono ha annunciato l'assegnazione del tanto attesodi sviluppo e produzione per il futuro jet daAir(Ngad) destinato principalmente, ma non soltanto, all'Usaf. Si tratta del successore dello F-22 Raptor, prenderà la sigla F-47 (non si sa se in onore al 47° presidente americano, appunto il Tycoon, oppure se al vecchio caccia P-47 Thunderbolt), ma a costruirlo sarà la divisione militare di. Rispetto allo F-22 Raptor dovrà possedere prestazioni migliorate in termini di capacità di carico, manovrabilità e sistemistica.Si tratterà anche del primo vero “aeroplano madre” nel senso che fin dalle prime fasi di sviluppo sarà in grado di gestire flotte di droni collaboranti, anch'essi dotati della più moderna tecnologia Stealth, ovvero di reindirizzare le onde radio verso direzioni doverse da quelle di provenienza restando quindi “invisibile” ai radar.