F-35 vs S-400 Washington apre ad Ankara sul jet multiruolo e non solo

Perarrivano buone nuove da oltre Atlantico. Secondo due fonti contattate da Fox News Digital, il Presidente statunitense Donald Trump starebbe infatti prendendo in considerazione l’ipotesi di perfezionare il processo di vendita dei cacciaF-16 alla Turchia,ndo inoltre alla possibilità dell’acquisizione da parte del Paese anatolico dei tanto agognati sistemi F-35, a condizione che le forze armate turche “rendano inutilizzabili” i sistemi di difesa contraerea S-400 di manifattura russa acquistati nel 2017, nonostante gli avvertimenti statunitensi.Nel 2024 il Congresso ha approvato la vendita alla Turchia (che aveva fatto richiesta già nel 2021) di quaranta F-16, assieme a dei kit di ammodernamento per i settantanove esemplari di cui l’aeronautica turca già dispone, ma le trattative tra il ministero della Difesa turco e la Lockheed Martin (azienda produttrice dei jet) sono ancora in corso.