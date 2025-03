F 1 | Hamilton vince Sprintpole Piastri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.20 Lewisla gara Sprint del Gp della Cina. Scattato dalla pole, il britannico sette volte iridato coglie la sua prima vittoria in Ferrari davanti a Oscar(McLaren,+6"889) e al campione in carica Max Verstappen Red Bull,+9"804). Quinto l'altro ferrarista Charles Leclerc, che precede il britannico Russell su Mercedes. A punti anche Tsunoda (RB),Antonelli (Mercedes) e Norris (McLaren). La pole è diin 1'30"641, prima fila anche per Russell, poi Norris e Verstappen, Ferrari in terza fila.