Ex gieffina dell'ultima edizione del Grande Fratello vittima di una truffa

Ex concorrentedelè statata mentre tentava di stipulare un’assicurazione auto Un’ex concorrente delè statadi unanelle scorse ore. A raccontarlo è lei al quotidiano Il Mattino. Si tratta di Maria Teresa Ruta. La giornalista stava tentando di stipulare un’assicurazione online per la nuova auto del figlio. Insieme a lei durante l’operazione c’era il marito Roberto: è stato lui ad accorgersi della, ma era già troppo tardi, la somma era stata versata. Ma andiamo con ordine.Mentre Maria Teresa era al telefono con l’operatore, dopo aver riferito i dati, è caduta la linea. Subito dopo è stata ricontattata, ma dall’altra parte del telefono c’era iltore che le ha fornito l’iban su cui versare 400 euro per la pseudo assicurazione.