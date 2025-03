Dilei.it - Eva Grimaldi a Verissimo ricorda in lacrime gli abusi: “Avevo 9 anni, era un amico di famiglia”

Evanon ha avuto un’infanzia facile. Ne aveva già parlato al Grande Fratello, menzionando la povertà della suama anche il problema delle balbuzie e della dislessia, che l’hanno inevitabilmente segnata. Adi Silvia Toffanin, dove è stata ospite con la moglie Imma Battaglia, ha poi svelato un altro doloroso episodio, quello degli. Un racconto non facile da portare avanti tanto che l’attrice non è riuscita a trattenere le.Evavittima dida bambina, il racconto aEvaha svelato auna triste pagina della sua vita. “Andavo alle elementari,. Undiartigiano stava preparando la nuova casa e i nostri genitori gli dissero di portarmi lì a vederla. Salì in macchina con lui e dopo aver aperto la porta di casa mi portò in camera dove c’era la rete del letto matrimoniale”, hato nello studio di Silvia Toffanin.