Eurogate Huawei ai domiciliari l’assistente di Martusciello | è stata interrogata dai giudici

Lucia Luciana Simeone,dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio, è uscita dopo due giorni dal carcere di Secondigliano e rimarrà agli arresti. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Napoli dopo che nella mattinata si è svolto l’interrogatorio della donna, considerata una delle persone coinvolte nella presunta organizzazione criminale composta da lobbisti, assistenti ed eurodeputati che attraverso un giro di regali e mazzette aveva messo in piedi un sistema corruttivo in favore della multinazionale delle telecomunicazioni cinese.Simeone, assistita dall’avvocato Antimo Giaccio, ha risposto alle domande della giudice Corinna Forte che le ha chiesto conto del presunto giro di tangenti, per un totale di 46mila euro, in favore di politici affinché operassero, attraverso una lettera inviata ai vertici della Commissione europea e la presentazione di emendamenti, in favore del colosso cinese nell’ambito delle regole europee sul 5G.