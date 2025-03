Euro 2032 Gravina dimentica Napoli e scoppia la polemica

Leggi su Ildenaro.it

“Il presidente della Figc, Gabriele, hato nuovamente di menzionaretra le città candidate ad ospitare glipei di Calcio del. Unanza che, per l’ennesima volta, solleva interrogativi e dubbi tra i tifosi e gli appassionati di calcio partenopei. Le ragioni dietro questa distrazione sono difficili da comprendere, soprattutto considerando che episodi simili si sono già verificati in passato, ed in particolare dopo la sua recente rielezione alla carica di presidente della Figc”. Così in una nota Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio comunale di. “I napoletani continuano a credere fermamente che la loro città meriti di far parte di questo grande momento di calciopeo.è una città che respira calcio, una città che ha dimostrato di saper ospitare eventi di grande importanza con passione, dedizione e organizzazione.