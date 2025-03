Ilfattoquotidiano.it - Eternit, la Cassazione annulla di nuovo la condanna a Schmidheiny per la morte dell’operaio di Cavagnolo

Un altro colpo per le vittime dell’amianto e i familiari che da vent’anni chiedono giustizia per le responsabilità dell’, l’azienda principale produttore di fibrocemento che in Italia ha aperto impianti a Casale Monferrato e poi, tra gli altri, a, Bagnoli, Rubiera. Dopo la prima pronuncia della Suprema Corte che il 19 novembre 2014 dichiarò prescritto il reato di disastro ambientale, bloccando i risarcimenti endo laa 18 anni inflitta al magnate svizzero Stephan, ultimo erede della famiglia e unico superstite dei soci titolari fino al 1986, venerdì 21 marzo è arrivata anche la seconda pronuncia degli ermellini cheun’altra volta laper omicidio colposo per laper asbestosi di un operaio di, disponendo unrinvio.