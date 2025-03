Sbircialanotizia.it - Esplorare il Medioevo: Alessandro Barbero svela i retroscena tra oro e università

Leggi su Sbircialanotizia.it

Vogliamo portarvi in un luogo fatto di fili di lana, polvere di metalli e idee capaci di rivoluzionare il mondo. Vi siete mai chiesti quanto l’oro fosse cruciale nel Basso? Noi ci riflettiamo spesso e rimaniamo sempre sorpresi. In questa nuova puntata di “La bussola e la clessidra”, in onda lunedì 24 marzo alle . L'articoloiltra oro eè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.