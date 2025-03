Thesocialpost.it - Esonero Thiago Motta, Tudor più di una suggestione: è lui il favorito

La Juventus esembrano ormai destinati a separarsi. Le recenti sconfitte contro Fiorentina e Atalanta hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore italo-brasiliano, ormai ritenuto inadeguato a risollevare la squadra. Il futuro disulla panchina bianconera appare incerto, con Igorgià indicato come il probabile successore.anticipato o conferma dopo la sosta?Inizialmente, la Juventus aveva programmato il cambio in panchina dopo la partita contro il Genoa del 29 marzo, prima gara post-sosta per le nazionali. La motivazione era anche legata a una questione di bilancio, con l’previsto nel trimestre successivo a partire dal 1 aprile. Tuttavia, l’addio dipotrebbe avvenire anche nelle prossime ore, vista la situazione critica. Anche una vittoria contro il Grifone, infatti, non cambierebbe la situazione dell’allenatore, ormai sfiduciato dal club e senza una solida relazione con la rosa.