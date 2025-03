Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, Juve al lavoro per definire la situazione prima del Genoa! Tudor pronto a subentrare: pronto questo contratto. Tutti i dettagli

di RedazionentusNews24alperladel: ecco cosa succederà nelle prossime oreImportantissimi aggiornamenti per quanto riguarda la panchina della. Come riportato da Matteo Moretto su X, l’allenatore è sempre più verso l’con, che èe che ha già un accordo con i bianconeri.PAROLE – «ntus,sempre più verso l’. Il club è alperladella partita contro il. Come raccontato nei giorni scorsi il prescelto è Igorcon cui c’è già una base di accordo. Lantus ha lavorato concretamente solo su di lui. Per l’allenatore croato èunvalido fino a fine stagione con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di qualificazione alla prossima Champions».