Esonero Thiago Motta: ecco quanto costerebbe l'addio immediato al tecnico. Svelate tutte le cifre in casa Juve

di RedazionentusNews24da circa 15 milioni di euro:lein caso di addio. UltimissimeLiberarsi diintorno ai 15 milioni di euro per lantus. Il Corriere dello Sport ha analizzato i costi del possibiledi, che ha firmato un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione. L’accordo prevederebbe un paracadute (la cosiddetta “break payment close”) che scatterà in caso di licenziamento entro il secondo anno di contratto. Solo per l’dell’allenatore e del suo staff quindi, senza considerare i costi per il nuovo, ladovrebbe sborsare circa 15 milioni di euro.Leggi suntusnews24.com