Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, col Genoa è l’ultima spiaggia: due soluzioni possibili in caso di cambio in corsa. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, col: dueindiin. Lesulla panchina bianconeraTuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di, la cui posizione sulla panchina della Juventus dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina è ora pesantemente in bilico.Stando a quanto si apprende col: il tecnico dovrà vincere e convincere, altrimenti si procederà al. Due: una più ad ampio respiro anche in vista della prossima stagione (Mancini), l’altra per tamponare nell’immediato (Tudor o eventualmente Tedesco).Leggi su Juventusnews24.com