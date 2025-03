Serieanews.com - Esonero Motta e rivoluzione immediata: c’è l’accordo con il nuovo tecnico

Leggi su Serieanews.com

per Thiagoin casa Juventus: il club bianconero ha trovatocon il: c’ècon il– SerieAnewsSono ore febbrili alla Continassa. Cristiano Giuntoli, nel postgara di Firenze, era stato chiaro, che più cristallino proprio non si può. Thiagoresta l’allenatore della Juventus, si prosegue con il suo progetto. All’italo-brasiliano, insomma, il compito di rialzare la testa, di uscire da una crisi che ha fatto sprofondare i bianconeri dalla lotta per il titolo al quinto posto e quindi fuori anche dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League.Il Genoa come una sorta di ultima chance per Thiago, una vera e propria ultima spiaggia per l’allenatore che contro il Grifone si sarebbe giocato tutto.