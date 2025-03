Tvplay.it - Esonerato Thiago Motta, la Juve lo manda via ora: accordo con il sostituto

Leggi su Tvplay.it

Il club bianconero ha deciso, in cima alla lista c’è un nome preciso: intesa trovata.La situazione relativa alla panchina dellantus sembra in costante evoluzione. Il futuro diè tutt’altro che certo, e da un lato lantus sembra aver confermato la fiducia al tecnico bianconero, dall’altro numerose voci di mercato dicono il contrario., lalovia ora:con il(LaPresse) tvplay.itLe ultime prestazioni dellantus hanno gettato tutto l’ambiente bianconero in un momento di totale sconforto, con la perdita anche dell’ultimo obiettivo stagionale che ora sembra uno spettro pronto ad incombere sulla stagione dellantus. Al rientro dalla sosta i bianconeri affronteranno il Genoa in un match che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà inevitabnilmente ago della bilancia del futuro di