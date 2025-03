Quotidiano.net - Esercito israeliano promette risposta severa dopo attacco dal Libano

L'(Idf) "risponderàmente all'di questa mattina" dal: lo scrive l'Idf su Telegram riferendosi ai tre razzi intercettati a Metula (nord). "Il Capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, ha condotto una valutazione della situazione in seguito al lancio di razzi dalquesta mattina. L'Idf risponderàmente all'di questa mattina - si legge in un comunicato -. Lo Stato delha la responsabilità di rispettare l'accordo (di cessate il fuoco, ndr). Non ci sono cambiamenti nelle linee guida difensive dell'Home Front Command".