Lanazione.it - Esercitazione sulla linea Fs Firenze- Arezzo: simulata emergenza alla Galleria Migliarina

, 22 marzo 2025 – Nell’ambito delle esercitazioni pianificate dal Gruppo FS la scorsa notte (21/22 marzo) è stato simulato il soccorso al macchinista di un treno che veniva trasferito senza passeggeri a bordo da Montevarchi verso LaterinaConvenzionale. Poco prima dell’arrivo nellail macchinista perde improvvisamente i sensi, il treno va automaticamente in frenatura arrestando il locomotore nei pressi della. Il Capotreno, dopo aver constatato le condizioni del collega, avvisa immediatamente sala operativa di RFI ache a sua volta chiama il 118 di. I sanitari, giunti sul posto, hanno provvedutopresa in cura del macchinista ed al trasporto in ospedale. All’di soccorso sanitario hanno partecipato il personale di Rete Ferroviaria, Italiana, Trenitalia, FS Security e del 118