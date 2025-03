Lanazione.it - Esercitazione sul treno: emergenza in galleria, macchinista colto da malore

Firenze, 22 marzo 2025 -inda: ma è un'. Nell’ambito delle esercitazioni pianificate dal Gruppo FS la scorsa notte, quella tra il 21 e 22 marzo, è stato simulato il soccorso aldi un, che è stato trasferito senza passeggeri, a bordo da Montevarchi verso Laterina sulla linea Convenzionale Arezzo – Firenze. Poco prima dell’arrivo nellaMigliarina ilperde improvvisamente i sensi, ilva automaticamente in frenatura arrestando il locomotore nei pressi dellaMigliarina. Il Capo, dopo aver constatato le condizioni del collega, avvisa immediatamente sala operativa di RFI a Firenze che a sua volta chiama il 118 di Arezzo. I sanitari, giunti sul posto, hanno provveduto alla presa in cura dele al trasporto in ospedale.