Esami di domenica costi irrisori e il marito nel Cda della Link | la strana laurea della ministra Calderone

Unaconseguita all’univesità privataCampus di Roma. Triennale in Economia Aziendale nel 2012 e Magistrale in Gestione Aziendale nel 2016. Ma con una serie di stranezze. Come i duedati in un giorno e durante il week end. O la mancata certificazione dell’Anagrafe degli Studenti presso il ministero dell’Istruzione. Ma almeno, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, pagata poco. Ladel Welfare Marina Elvirafinisce nei guai per il titolo di studio. Per la seconda volta: Wikipedia le attribuiva infatti unaall’università di Cagliari che però l’ateneo ha smentito. E nel 2015, durante il suo corso di studi alla, suoRosario De Luca sedeva nel cda dell’università.Laha un diploma in ragioneria.