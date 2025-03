Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “Il promo di Cena a Raw é stato debole”

Leggi su Zonawrestling.net

Il mondo del wrestling è in fermento dopo il clamoroso voltafaccia di John, che ha abbandonato il suo storico personaggio da babyface per abbracciare il lato oscuro. Il sedici volte campione del mondo ha scioccato i fan con un brutale attacco ai danni di Cody Rhodes durante Elimination Chamber, alleandosi con The Rock e Travis Scott. Ma come èaccolto il suo primoda heel?La tanto attesa svolta cattiva di Johnnon convince tuttiDopo vent’anni come volto simbolo della WWE, Johnha finalmente effettuato quel turn heel che molti fan chiedevano da tempo. L’attacco a sorpresa contro Cody Rhodes del 1° marzo ha aperto un nuovo capitolo nella carriera dell’ex rapper, ma il successivoa RAW non sembra aver soddisfatto le aspettative di tutti gli esperti del settore.