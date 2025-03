Liberoquotidiano.it - "Era un tabù andare con una donna trans", Marrazzo si confessa, lo scandalo che lo ha travolto

"C'è qualcosa che, all'epoca, colpì anche la società perchécon unaessuale era une io non avevo coraggio di condividere con nessuno, nemmeno mia moglie lo sapeva": Piero, ex presidente della Regione Lazio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato delloche lo travolse nel 2009, quando era governatore. All'epoca fu ricattato da quattro carabinieri, in possesso di un video compromettente in cui lui appariva assieme a unaessuale. "Voglio dire - ha aggiunto- che quando un uomo si comporta come ho fatto io, è un vigliacco. Fino all'ultimo, non ho avuto coraggio di parlare con la mia famiglia, non riuscivo a confidarmi con mia moglie e le mie figlie in merito a questo aspetto della mia persona, era come se ci fosse un blocco".