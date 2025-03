Anteprima24.it - Ente idrico campano: focus su investimenti, progetti, strategie e interventi

Tempo di lettura: 3 minutiL’acqua è fonte di vita, è la chiave del benessere e dello sviluppo di un territorio. Garantirne un uso efficie sostenibile significa costruire un futuro in cui ambi, qualità della vita e progresso camminano insieme. Su questi temi si è sviluppato il convegno organizzato dall’ha celebrato a Solofra – nell’Auditorium Solofra Service del Centro Asi – la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025.Un appuntamento che ha visto il confronto tra istituzioni, esperti e amministratori locali per tracciare il bilancio di un percorso già avviato e delle sfide future. Dopo i saluti iniziali del sindaco di Solofra, Nicola Moretti, del presiddel Consorzio Asi di Avellino, Pasquale Pisano, hanno preso la parola i coordinatori dei sette ambiti distrettuali dell’, seguiti daglidel direttore generale Eic Giovanni Marcello, del presidLuca Mascolo e, in chiusura, del vicepresiddella Regione Campania Fulvio Bonavitacola.