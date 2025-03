Bergamonews.it - Enrico Fusi: “Pandolfi aveva grandi visioni per il Paese e sapeva ascoltare le più piccole realtà”

Bergamo. “Quando ho conosciuto, verso la metà degli anni Settanta, mi sentivo, come tanti, tantissimi, un giovane contestatore. Erano gli anni del post Sessantotto, con tutti gli effetti positivi e negativi. Tra i ragazzi l’antagonismo forte era tra la destra e la sinistra, ma tutti vivevamo una sorta di rigetto del mondo adulto che in politica era un’insofferenza verso i metodi paludati, grigi, burocratici di chi governava e gestiva le istituzioni”.Sono le prime parole diper ricordare Filippo Maria, più volte Ministro e già vicepresidente della Commissione Europea, scomparso all’età di 97 anni nella mattina di sabato 22 marzo., commercialista e segretario generale dell’Istituto Toniolo, l’ente fondatore dell’Università Cattolica, già assessore alla Cultura a Bergamo, ha conosciuto da vicino Filippo Marialavorando al suo fianco al ministero dell’Industria e in quello dell’Agricoltura, nei primi Anni Ottanta.